Создан способ предсказания человеческой смерти
20.04.2020, 19:25, Новости дня
Канадскими учеными была разработана методика прогнозирования продолжительности жизни людей, которые страдают деменцией.
Специалисты обнаружили, что средняя продолжительность жизни пациентов, у которых диагностировали приобретенное слабоумие, не превышает пяти лет. В исследовании специалистов приняли участие более 108 000 пожилых людей. После диагностирования деменции 55% из них умерли в течение пяти лет.
Исследование подтвердило, что мужской пол, пожилой возраст, наличие сердечной и почечной недостаточности являются главными условиями, которые говорят о меньшей продолжительности жизни после диагностирования деменции. Предсказать продолжительность жизни также удалось с помощью теста, во время которого были поставлены несложные вопросы.
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