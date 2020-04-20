Создан способ предсказания человеческой смерти

20.04.2020, 19:25, Новости дня

Канадскими учеными была разработана методика прогнозирования продолжительности жизни людей, которые страдают деменцией.

Специалисты обнаружили, что средняя продолжительность жизни пациентов, у которых диагностировали приобретенное слабоумие, не превышает пяти лет. В исследовании специалистов приняли участие более 108 000 пожилых людей. После диагностирования деменции 55% из них умерли в течение пяти лет.

Исследование подтвердило, что мужской пол, пожилой возраст, наличие сердечной и почечной недостаточности являются главными условиями, которые говорят о меньшей продолжительности жизни после диагностирования деменции. Предсказать продолжительность жизни также удалось с помощью теста, во время которого были поставлены несложные вопросы.