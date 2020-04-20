Полиция Берлина разогнала митинг противников карантина

20.04.2020, 19:18, Новости дня

В Германии на выходных прошла демонстрация против мер по ограничению общественной жизни, пишет Frankfurter Allgemeine. Акция была несогласованная. К тому же её участники не соблюдали нормы безопасности, поэтому полиция разогнала протестующих. Участники митинга убеждены, что никаких оснований для продления карантина нет.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Помогите! Помогите! Помогите!

Полиция Берлина разогнала несогласованную демонстрацию. Несколько сотен её участников собрались в субботу на протестах против мер по ограничению общественной жизни, которые были приняты в ходе эпидемии коронавируса.

Собрания под открытым небом численностью до 20 человек разрешены, но только при соблюдении положений закона о защите населения от инфекционных заболеваний. Полиция вмешалась, потому что многие демонстранты не соблюдали предписанную дистанцию в 1,5 метра.

На своей странице в интернете организаторы написали, что они выступают в защиту конституционных прав и за то, чтобы люди сами определяли экономические правила в ходе прозрачного процесса. На сайте они призывают участников соблюдать дистанцию минимум в два метра и одевать медицинские маски, которые они должны попросить у полицейских.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Мы следили за ситуацией четыре недели. И можем теперь приблизительно сказать, каков в действительности масштаб этой пандемии. И, если честно, с теми цифрами, которые у нас есть на данный момент, я считаю, что оснований для продления карантина нет.

ВТОРАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: У нас так много врачей в Германии, а слушаем мы постоянно только одного: господина Дростена. Я этого не понимаю.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Но в конце концов эффект плацебо от того, что люди сходят с ума, гораздо хуже. Сейчас люди заражаются не вирусом, а страхом.

В соответствии с решением конституционного суда Германии нельзя полностью запретить демонстрации из-за мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Их можно и дальше проводить, но только при соблюдении определённых условий. Такое решение суд принял в четверг.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.