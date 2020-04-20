Число зараженных коронавирусом итальянцев впервые снизилось

20.04.2020, 19:16, Новости дня

Число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, на сутки это число снизилось на 20, это произошло впервые (с начала эпидемии)», – передает РИА «Новости» слова Боррелли.

Ранее в Италии были установлены сразу два рекорда за сутки: в стране зафиксировано наименьшее число случаев заражения коронавирусом – 355, а число выздоровевших, наоборот, оказалось самым большим – 2 тыс. 563.

Также СМИ Италии сообщили о псе, который сбежал из дома и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином.