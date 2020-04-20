Мнение: Полцарства за вакцину

20.04.2020, 19:12, Разное

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трампу не нравится, что ВОЗ управляет спонсор Демократической партии Билл Гейтс, и он связывает ВОЗ с Китаем. Против КНР американский лидер тоже начинает «войну»: обвиняет Китай в распространении коронавируса и грозит ему последствиями. По сути, это две темы про одно и то же – про президентские выборы в США. Вполне возможно, что и вся пандемия коронавируса – это всего лишь сценарий президентской кампании в США, которую Демпартия не хочет проигрывать Трампу.

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что та работает на Китай, уделяя слишком мало внимания Америке, которая вносит десятую часть бюджета организации. И вот теперь заявил, что отказывается её финансировать.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что из-за её неверных оценок и рекомендаций в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло быть. «Одним из наиболее опасных решений ВОЗ было её катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран», – заявил он.

«Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы».

Вашингтон начал ограничивать сообщение с Китаем 2 февраля. Для сравнения, в России это стали делать 30 января. Впрочем, нашу страну это не уберегло: «нулевой пациент» прибыл в Россию не из Китая, а из Милана. В свою очередь, главного «нулевого пациента» американские СМИ нашли в военной лаборатории в Ухане: телекомпания FOX сообщила, что Китай, по сути, создал вирус.

Атака на Китай в связи с эпидемией коронавируса идёт давно. Трамп убеждал американцев, что ВОЗ поверила данным китайских властей, мол, вирус не передаётся от человека к человеку, что стало причиной вспышки заболевания. По сути, Трамп обвинил ВОЗ в работе на Китай в ущерб американским интересам.

Советник Трампа Питер Наварро ещё в январе предупреждал о возможных последствиях эпидемии. Он докладывал, что вирус может обойтись США в триллионы долларов, что миллионы граждан будут подвергнуты риску заболевания или смерти (до полумиллиона человек). Был и второй доклад Наварро. 23 февраля он говорил о возможном заражении 100 млн граждан и гибели 1,2 млн.

До прихода Трампа к власти ВОЗ управляли из США. Дело доходило до крупных международных скандалов.

В 2014 году Ассоциация католических врачей Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации миллионов кенийских женщин с помощью вакцинации против столбняка, искусственно навязываемой стране. Позже с такими же обвинениями в адрес организации выступили в Танзании, Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. В ВОЗ эту диверсию отрицали, но потом признали, что да, разрабатывают вакцины для бесплодия. И ничего за это ВОЗ не было.

За четыре года до скандала с вакциной от бесплодия миллиардер и филантроп, основатель Microsoft Билл Гейтс, также известный как большой сторонник вакцинирования и теории необходимости искусственного ограничения роста населения Земли, выделил для ВОЗ 10 млрд долларов.

Когда началась эпидемия COVID-19, именно Фонд Гейтса одним из первых объявил о начале первого испытания вакцины, которая будет применяться уже не по отношению к африканским детям, а ко всему населению мира. В самый разгар эпидемии Гейтс внезапно уходит из Microsoft, завив, что хочет сосредоточиться на филантропии и медицинских исследованиях. Как будто теперь именно эта вакцина – дело его жизни.

Не на эту ли «приватизацию» ВОЗ отреагировал Трамп?

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