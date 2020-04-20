 

Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая – Кабмин Украины

20.04.2020, 19:10, Новости дня

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости COVID-19 в начале мая. Об этом 20 апреля на совещании по преодолению эпидемии коронавируса президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы правительства, после прохождения пика заболеваемости будет начато внедрение антикризисных мер по поддержке украинской экономики.

В ходе совещания также обсуждались выплаты врачам и медперсоналу, которые в настоящее время задействованы в борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что дополнительные выплаты будут начислены в конце апреля, когда медики получат основные заработные платы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине к утру 20 апреля насчитывалось 5710 инфицированных, скончался 151 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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