В Великобритании за сутки от COVID-19 умерло 449 человек, на 147 меньше, чем вчера

20.04.2020, 19:10, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 449 человек, сообщило в Twitter министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Только один раз в этом месяце фиксировалось меньшее число жертв – 6 апреля (439).

19 апреля ведомство сообщало о 596 погибших за сутки.

В общей сложности от инфекции умерло 16 509 британцев.

В течение последних 24 часов количество новых случаев инфицирования составило 4676 (-1184 по сравнению со вчерашним днем). Всего в стране заразилось 124 743 человека.

As of 9am 20 April, 501,379 tests have concluded, with 19,316 tests on 19 April.

386,044 people have been tested of which 124,743 tested positive.

As of 5pm on 19 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,509 have sadly died. pic.twitter.com/c5suKHMEIS

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 20, 2020

Британия занимает шестое место в мире по общему числу инфицированных и пятое – по числу жертв эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 20 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,43 млн, из них 166,8 тыс. умерли, почти 637 тыс. выздоровели.