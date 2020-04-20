В России заблокировали сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий

20.04.2020, 19:10, Новости дня

Роскомнадзор по требованию генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины. Как сообщает “Роскомсвобода”, решение о блокировке было принято 17 апреля.

Основанием для блокировки стала новость, опубликованная на сайте украинского министерства 30 марта. В ней, в частности, говорилось, что российские оккупационные власти в Крыму и на Донбассе скрывают от населения информацию об истинных масштабах эпидемии коронавирусной инфекции.

“Очевидно, российское надзорное ведомство посчитало публикацию нарушающей законодательство по части распространения недостоверных новостей под видом достоверных, а также нового закона о запрете на фейки о коронавирусе, и внесла ссылку в реестр заблокированных сайтов”, – предположила редакция “Роскомсвободы”.

Портал отмечает, что это первый случай, когда в России полностью заблокирован доступ к иностранному государственному ресурсу (до этого доступ блокировался доступ только к отдельным страницам госсайтов, в частности украинских).