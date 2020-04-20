 

«Обманули на 140 тысяч»: Анастасия Стоцкая пострадала от мошенников

20.04.2020, 19:09, Разное

Анастасия Стоцкая понесла убытки от мошенников. Вокалистку обокрали на большую сумму денег во время шопинга в интернете.
Анастасия Стоцкая поделилась историей своей неудачной покупки в интернете. Певица заказывала кроссовки и сумку якобы от продавца из Европы и даже перевела деньги. Сперва ее уверяли, мол, товар уже в Москве, после настаивали, что его уже доставили в аэропорт, а далее вообще сообщили, заказа не будет. Исполнительница попробовала отозвать обратно деньги, но продавцы не отдали ни товар, ни деньги.

Как оказалось, Анастасия Стоцкая попала на страницу аферистов, обманувших ее на 140 тысяч. Вокалистка удивляется, почему такая платформа до сих пор работает и ее не удаляют, ведь нашлись и другие обманутые покупатели.



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