 

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян в период самоизоляции

20.04.2020, 19:09, Разное

Мошенники зачастую одними из первых адаптируются под современные реалии, постоянно изобретая новые способы, с помощью которых обманывают доверчивых россиян. О том, какие схемы используют «нечистые на руку» дельцы в период самоизоляции из-за коронавируса COVID-19, рассказали эксперты.
Одним из наиболее распространённых сейчас видов мошенничества являются ложные сообщения с требованием заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, приходящие на телефоны россиян. Подобная мера действительно предусмотрена законом, однако, во-первых, дело изначально рассматривается в суде, во-вторых, деньги не переводятся на банковские карты или по номеру телефона. В Сети действуют аферисты, предлагающие купить актуальную сейчас продукцию – защитные маски. Доверчивые граждане делают заказ, оплачивают его, после чего продавец исчезает в неизвестном направлении. В этом случае стоит быть бдительными и покупать средства защиты только у проверенных реализаторов. В связи с введением в некоторых регионах пропускного режима мошенники начали продавать фейковые документы. Важно помнить, что они выдаются бесплатно, а подлинность проверяется по специальной программе.

Кроме того, в период самоизоляции отмечаются случаи получения россиянами сообщений о якобы причитающейся им компенсации. Людей просят предоставить данные их банковских карт, после чего со счёта исчезают средства. Активизировались также аферисты, представляющиеся по телефону волонтёрами или медиками и предлагающие приобрести у них «по сходной цене» товары, эффективные против коронавируса. В некоторых случаях сообщают о контакте человека с заражённым, требуя за проведение теста «круглую» сумму, информирует интернет-портал NewInform.



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