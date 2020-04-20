 

Партии Нетаньяху и Ганца подписали соглашение о правительственной коалиции

20.04.2020, 19:08, Новости дня

Партии «Ликуд» премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» спикера Кнессета (парламента) Бени Ганца подписали соглашение, по которому будет создана правительственная коалиция по итогам выборов, прошедших 2 марта.

По данным израильского телеканала I24, документ подписали Нетаньяху и Ганц во время встречи в резиденции премьера в Иерусалиме. Это была их вторая встреча за день, передает ТАСС.

16 апреля очередные переговоры о создании коалиции провалились – президент Израиля Реувен Ривлин проинформировал Бени Ганца, что он парламент должен сформировать правительство в течение 21 дня.



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