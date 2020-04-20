 

Бессимптомный коронавирус: в Минздраве рассказали, нужно ли его лечить

20.04.2020, 19:06, Новости дня

Бессимптомный коронавирус в некоторых случаях можно "пересидеть" дома, в других он подлежит лечению. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

По словам эксперта, если у человека совершенно нет никаких симптомов, нужно изолироваться дома и просто пересидеть болезнь. Но такие рекомендации не касаются той ситуации, когда в тканях легких появились изменения, сообщает "Москва 24".

Если компьютерная томография демонстрирует бессимптомную пневмонию, она все равно расценивается как болезнь. Таких пациентов необходимо лечить противовирусными препаратами, наблюдать, следить за изменением картины легких. Если у человека присутствует пневмония, но он не жалуется, все равно нужно быть начеку, поскольку состояние может быстро ухудшиться.

Ранее официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. По его словам, это произошло зимой, когда он кашлял, но не придал этому особого значения.



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