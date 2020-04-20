Формулический Гран-при Испании готов принять гонку без зрителей

20.04.2020, 19:06, Новости дня

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" и руководители отдельных структур и подразделений продолжают продавливать идею старта турнира нынешнего сезона без зрителей. Из-за пандемии коронавируса пока совершенно неясно, когда смогут пройти первые гонки первенства.

Однако, например, представители австрийского Red Bull Ring сообщили, что могут провести первый этап без зрителей и даже, в случае необходимости, готовы принять две гонки сразу. Теперь им вторит директор автодрома Barcelona-Catalunya Хоан Фонтсере, который заявил, что трасса будет готова принять состязания Гран-при Испании с пустыми трибунами.

По словам Фонтсере, руководители "Ф-1" обсуждали с принимающими автодромами разные варианты: "Один из них – что сезон начнется летом, другой – в сентябре, — цитирует менеджера Grandpx.News. – Нас спрашивали, сможем ли мы провести Гран-при за закрытыми дверями, без зрителей, если чемпионат начнется летом. Мы ответили, что конечно сможем".

Директор Barcelona-Catalunya сообщил журналистам, что гонку можно организовать за две-три недели, имея в виду, что нет необходимости продавать билеты. Правда, проблема в том, что в отсутствии зрителей промоутеры лишаются доходов, да и действующий контракт с "Формулой-1" может быть сорван. "Мы пока не вдавались в детали, потому что никто не знает, когда сезон может начаться", – сообщил Фонтсере.