Репортер рассказала, что ее особенно поразило в красной зоне инфекционной больницы

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20.04.2020, 19:06, Новости дня

Нулевой пациент с COVID-19 появился в начале марта в московской ГКБ №52. Тогда же корпуса больницы полностью переделали под инфекционный госпиталь. Сейчас тут проходят лечение 475 человек, в реанимации в тяжелом состоянии сейчас здесь 75 человек.

Есть пациенты на ИВЛ и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Причем, это люди в возрасте от 23 до 47 лет.

Корреспондент телеканала "Россия 1" Ольга Курлаева провела репортаж из так называемой красной зоны медучреждения, где проходят лечение самые тяжелые больные с диагнозом коронавирус.

Врачи, работающие здесь, находятся в зоне самой высокой вирусной нагрузки. Спасая чужие жизни, медики сутками не снимают защитные костюмы и маски.

Они не видели семьи уже больше месяца. Кто-то из них живет в гостинице, кто-то отправил родных на дачу. Есть в реанимации и волонтеры – студенты медицинских вузов.

Как сейчас там работают медики? Что больше всего тронуло журналиста, побывавшего в красной зоне?

Почему пока одни борются за жизни людей, другие продолжают собирать дома тусовки и веселиться?

Будут ли созданы иммунные паспорта, и что это такое? Какие теории заговора существуют вокруг коронавируса? И действительно ли им уже переболел доктор Александр Мясников?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".



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