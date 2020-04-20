Мнение: Образование лидеров стран, Байден против Трампа и череда национальных дефолтов

20.04.2020, 19:03, Разное

1. Прикреплённая к посту карта показывает, по какой специальности получили образование лидеры европейских стран. Картина в целом ожидаемая: на первом месте – юристы, а вслед за ними – экономисты и политологи. Ангела Меркель – химик, Борис Джонсон – журналист, шведский премьер, имя которого в нашей прессе мелькает нечасто, – настоящий сварщик:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/po-kakoi-specialnosti-lidery-stran-evropy-okonchili-universitet-5e95a4594b3ad201b9eeb3d2

Владимир Путин закончил юридический факультет Ленинградского университета, а Владимир Зеленский закончил аналогичный факультет Криворожского института. Александр Лукашенко имеет педагогическое образование (история и обществознание).

А вот президент Румынии имеет образование в области физики (он даже какое-то время работал учителем физики). Ангела Меркель имеет образование в области химии. А вот премьер-министр Швеции закончил курсы сварщика в одном из ВУЗов страны. Также он 2 года учился в гимназии на экономиста.

Премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, после окончания университета работал журналистом по специальности. А вот президент Франции, Эммануэль Макрон имеет философское образование и некоторое время работал по специальности.

Интересно было бы посмотреть на большую сводку по историческим мировым лидерам и их профессиям. Я знаю, к примеру, что кроме Александра Лукашенко педагогом был ещё и Роберт Мугабе. Двух примеров мало, чтобы делать выводы, но, возможно, педагогическое образование склоняет носителей к проведению политики сильной руки?

2. Американская президентская гонка отошла на второй план – темы коронавируса и экономического кризиса по понятным причинам заслонили все остальные новости.

Между тем недавно наступила ясность относительно того, кто же станет основным соперником Дональда Трампа на грядущих выборах. Мой кандидат, Берни Сандерс, проиграл, так что соревноваться с действующим президентом будет 77-летний Джо Байден, бывший вице-президент США при Бараке Обаме:

https://ria.ru/20200410/1569822441.html

Кошмар Уолл-стрит и единственный в истории кандидат в президенты США, который провел медовый месяц в Советском Союзе, Берни Сандерс — сошел с дистанции. Теперь лишь несколько формальностей отделяют нас от официальной констатации того, что политический матч за право стать президентом США пройдет между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

К сожалению, Байден опережает Трампа по опросам общественного мнения — и определенные шансы на победу у него действительно есть, особенно с учетом тех проблем, с которыми сейчас сталкивается действующая президентская администрация в процессе борьбы с эпидемией и экономическим кризисом. В случае победы на выборах именно этого кандидата от американского “глубинного государства” (с возможным “прицепом” в виде Хиллари Клинтон в качестве вице-президента и фактического руководителя государства) отношения между США и Россией станут еще хуже, чем сейчас. Риски силовых столкновений резко возрастут, а “санкции из ада” против нашей страны (независимо от последствий для Соединенных Штатов) будут приняты едва ли не первым указом президента.

Впрочем, как отмечает по ссылке Иван Данилов, у Трампа ещё много козырей в кармане. Он может переманить к себе значительную часть сторонников Сандерса, может успеть показать себя эффективным лидером во время кризиса, может, наконец, просто опубликовать имеющийся компромат на Байдена.

Так что, с одной стороны, России стоит подготовиться к негативному повороту в отношениях с США. Но с другой стороны, у нас пока есть основания надеяться на лучшее.

3. Кризис – это время, когда доходы падают. На поддержку штанов, а также на борьбу с причинами этого самого кризиса нужны деньги. Многие в таких условиях залезают в долги, что грозит в будущем неприятными последствиями:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/default/

Всё больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.

Многие страны на фоне пандемии коронавируса заявили о дополнительных финансовых вливаниях в экономику, некоторым пришлось увеличить размер госдолга.

«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим кризис еврозоны. В центре, вероятно, будут находиться Греция и Италия. Что касается других регионов, то ЮАР и Бразилия также пострадают от кризиса и, конечно, Аргентина. Она фактически приблизилась к суверенному дефолту», — отметил Баптист.

США нарастили выпуск казначейских ценных бумаг, а обычно консервативная в финансовом плане Германия заявила, что планирует взять в долг еще 150 миллиардов евро.

Напомню, что те же Греция и Италия подошли к преддефолтному состоянию ещё после предыдущего финансового кризиса 2008-2009 годов. Грецию Евросоюз спасал на протяжении почти всего последующего десятилетия, но особыми экономическими успехами страна похвастаться не может.

Плохи дела и у других европейских стран из группы PIGS («свиньи»). В Испании, например, коронавирус свирепствует с особой жестокостью — страна недавно заняла первое место по числу заражённых в Европе. Эпидемия тяжело скажется и на испанской экономике, и на испанском обществе. «Рата контагиоза», — «крыса заразная», — вот, что написали благодарные соседи на автомобиле доктора, который, по их мнению, должен был жить в больнице, чтобы не нести заразу в жилой комплекс:

https://www.elmundo.es/cataluna/2020/04/17/5e99f737fdddff4c5a8b45b0.html

К счастью, мы с вами живём в России, у нас накоплены огромные резервы. Тем не менее кризис обещает быть мощным, так что ещё несколько лет, скорее всего, страдать будем и мы.