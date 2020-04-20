Мнение: Медицинский ресурс

20.04.2020, 19:01, Разное

Правительство выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей из резервного фонда на закупку в 2020 году медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. В распоряжении на портале правовой информации точная сумма составила 1 287 273 200 рублей.

По всей видимости, речь идет в первую очередь о сохранении боеспособности карателей при разгонах "заразных" протестующих. Модель зомби-апокалипсиса из "Обители зла", когда охрана "Амбреллы" тоже укомплектовывалась медицинским снаряжением, чтобы противостоять зараженным корпорацией людям.

Судя по всему, среди нескольких проектов будущего постэпидемического будущего начинается нешуточная борьба. Один из таких сценариев просто напрашивается – это принудительное разделение населения на "чистых", "заразных" и промежуточный вариант каких-нибудь "условно заразных". "Чистые" должны будут получить соответствующую метку и проходить регулярные процедуры на предмет проверки здоровья, остальные будут полностью поражены в правах и на них не будут распространяться никакие нормы законодательства. Естественно, что первая группа должна будет постоянно демонстрировать свою лояльность, в противном случае немедленно будет деклассирована и выброшена за периметр.

В определенном смысле создание на территории оккупации "зеленых зон" уже опробовано американцами в Ираке и Афганистане, опыт вполне положительный, так как позволяет достаточно малыми силами создать особые зоны, внутри которых будет поддерживаться тот или иной режим контроля. За пределами этих зон власть никакой ответственности за происходящее не несет. Вполне рабочий сюжет с точки зрения экономии ресурса. Учитывая, что режим Путина ресурсно деградировал, поддерживать контроль на всей территории страны он уже не в состоянии. А вот создать несколько "зеленых" зон, обеспечив тотальный контроль над их населением еще вполне возможно. Нефти на всех уже точно не хватит, особенно на фоне безудержного падения цен на нее, так что нужно решать проблему, как "отцепить" от распределения доходов существенную часть разных дармоедов вроде пенсионеров и прочих бесполезных граждан.

Естественно, что все это будет проходить под вывеской беспощадной борьбы с заболеванием, которое отменяет явочным порядком действующий правовой режим вместе с правами населения. В определенном смысле мы уже видим, что отдельные детали сценария реализуются – проходит обкатку цифровой контроль над населением и его перемещениями в Москве, теперь вот вливают необходимый медицинский ресурс в Росгвардию. Видимо, из числа "титушек" будут формировать отряды, которым предстоит действовать за пределами "зеленых зон" – всякий шлак вроде прикормленных байкеров, разнообразных ряженых и прочей такой публики не жалко. Ускоренно проходит формирование структур будущего постапокалиптического режима. Во всяком случае, признаков возвращения к нормальной жизни нет, зато есть признаки формирования совершенно новых институтов управления.

Как всегда, проблема в том, что качество исполнения крайне низкое, да и в "зеленые" зоны попадут далеко не все представители нынешней воровской элиты. Немалую ее часть придется бросать за бортом. Что не всем по душе, а потому нынешняя элита вначале будет грызть друг друга за право остаться в привилегированных зонах, а выброшенные на обочину поведут борьбу за право завладеть этими зонами.

В определенном смысле мы снова возвращаемся к идее "двадцати агломераций", которую в свое время высказывали разные российские высшие чиновники. Но уже на новом, постапокалиптическом уровне. Когда все будет происходить на ходу, без заранее проработанных планов. Вероятность перехода к такому сценарию пока достаточно низкая, но то, что вернуться обратно к прежней жизни уже невозможно, факт. А значит, волей-неволей, но нужно что-то решать. И главное – решать, за чей счет это все будет происходить. Для воров вопросов нет – за счет населения, конечно. Оно заплатит за все, после чего должно в немалой части просто вымереть.