 

В Китае на стройке обнаружили погребенными четырех детей

20.04.2020, 18:53, Разное

На строительном участке в Китае нашли тела четырех детей. Во время разбирательств задержали восемь подозреваемых.
Тела несовершеннолетних, засыпанные землей, нашли на строительном объекте в провинции Хэнань. Из предварительных данных следует, что дети зашли на территорию из деревни, которая находится неподалеку, через поврежденное ограждение. Мальчики неправильно выбрали место для игр, в результате чего погибли. Специалисты установили, что детям было около 10 лет.

После обнаружения погибших полиция задержала восемь подозреваемых. Примечательно, что в их числе были ответственные лица, управляющие строительным объектом, и водитель экскаватора.



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