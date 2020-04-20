“Карманный” геймерский ноутбук GDP Win Max планируется к продаже в ближайшее время

20.04.2020, 18:53, Разное

Производители анонсируют скорый старт продаж нового геймерского ноутбука GDP Win Max с дополнительными игровыми контроллерами. По словам разработчиков, устройство будет обеспечивать достойную производительность даже в процессе современных игр.

В частности, по данным Online Gaming Benchmarks, даже в процессе такой “продвинутой” игры, как Sekiro: Shadows Die Twice, устройство обеспечит игровую скорость в 36 к/с (кадров в секунду). Менее требовательная Rezident Evil 2 покажет еще лучший результат – 95 к/с, а уж традиционный Counter-Strike: Global Offensive и вовсе будет “летать” – здесь показатель составит целых 162 к/с. И, хотя на диаграмме бенчмарка не указаны параметры качества графики, в реальность анонсированных показателей вполне можно поверить, ведь базой для консоль-ноутбука является процессор Core i5-1035G7 с интегрированным GPU Intel, а разрешение экрана составляет 1280×800 точек, что, по мнению знатоков, значительно снизит нагрузку на GPU.

Сообщается и о других технических параметрах девайса. Он наделен ОЗУ/ПЗУ на уровне 16 Гб/512 Гб, совокупность портов USB-C, USB 3.1 (x2), HDMI, RJ45 и разъем для microSD. Имеется даже Thunderbolt 3, позволяющий при большой необходимости выполнить подключение к ноутбуку внешней видеокарты. Система охлаждения весьма производительна и оснащена двумя вентиляторами. Электропитание снабжается батареей ёмкостью 57 Вт.ч, дополненной зарядным устройством на 65 Вт. Габаритные размеры изделия 207x145x26 мм, а масса – всего 790 г. Цена на новое устройство GDP Win Max пока не оглашена, однако оно уже присутствует на офсайте производителя.