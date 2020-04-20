 

Благоустройство в рамках нацпроекта началось в Новосибирской области

20.04.2020, 18:53, Новости дня

Работы по благоустройству, намеченные на 2020 год, начались в Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в областном правительстве.

По данным властей, первыми в регионе в текущем году будут благоустроены придомовые территории многоквартирных домов в Искитиме, сообщают «Вести Новосибирск».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов дал старт работам и рассказал, что в мае и июне также начнут благоустраивать и большинство остальных объектов, которые попали в план на 2020 год.

«В общей сложности их 167. 115 придомовых территорий МКД и 52 общественных пространства. Текущая эпидемическая ситуация не должна повлиять на эти планы. Однако, выполнять работы все же станет сложнее, так как ужесточены требования к соблюдению санитарных норм на площадках. Кроме того, презентация и обсуждение проектов теперь проходит в дистанционном режим», – сказал он.

Также в пресс-службе облправительства отметили со ссылкой региональное МинЖКХ, что в настоящее время ведется активная работа по вовлечению жителей всех муниципальных районов Новосибирской области в решение вопросов городской среды в онлайн-формате.

«В городах Карасук, Куйбышев, Тогучин, в посёлке Шахта Тогучинского района, а также в Бердске, Оби, Новосибирске проведены онлайн-презентации проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств, запланированные к реализации в 2020 году», – подчеркнули власти.

Среди населения этих городов были проведены онлайн-голосования. По их итогам местные жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут включены в список на благоустройство в 2021 году.

Не отстают от городов Новосибирской области и более мелкие населенные пункты, отмечает портал. Так, в селе Кирза Ордынского района начал работу специализированный чат, количество участников которого насчитывает более 300 человек. А в рабочем поселке Краснозерское при содействии молодежного добровольческого объединения провели онлайн-квест по местным общественным пространствам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Brent завершила торги по 27,4 доллара за баррель

11.04 / Названа причина устойчивости пшеницы к грибку

09.04 / Обмен удерживаемыми лицами произойдет до Пасхи – Офис президента Украины

21.02 / Меркель и Макрон готовы провести встречу с Эрдоганом по Идлибу

23.03 / Япония против отмены Олимпиады. Перенос рассматривается

08.03 / Эксперты предложили новое соединение для хранения информации

20.03 / Администрация Трампа меняет директора Национального контртеррористического центра

22.02 / США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

27.02 / СК возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей в Пензе знакомой фигурантов дела «Сети»

03.04 / Власти Москвы призвали Покровский монастырь проводить крестные ходы на своей территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска