Черчесов призвал жителей Северной Осетии соблюдать самоизоляцию

20.04.2020, 18:48, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов призвал своих земляков в Северной Осетии дисциплинированно относиться к объявленному режиму самоизоляции, прислушавшись к требованиям властей.

Он отметил, что хорошо понимает, как трудно оставаться дома при наличии осетинских традиций, предполагающих широкое гостеприимство. Однако, сообщил Черчесов, в нынешних условиях распространения коронавируса необходимо прислушаться к требованиям российского Минздрава.

«Пандемия захлестнула весь мир, это не шутки. И в РФ с каждым днем все больше заболевших, поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к здравому смыслу. Будьте самодисциплинированны. Давайте покажем всему российскому народу, что осетины – самый дисциплинированный народ», – призвал тренер в обращении в Instagram.

В понедельник в Северной Осетии недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь в центре Владикавказа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Станислав Черчесов призвал жителей Осетии к самодисциплине в период пандемии.

Публикация от @ region15.ru 19 Апр 2020 в 12:42 PDT