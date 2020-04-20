Сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics

20.04.2020, 18:48, Новости дня

Сформирована комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), сообщается на сайте ВФЛА.

«Комиссия сформирована, это важный шаг для нас. Ситуация в стране в целом и в спортивной сфере в частности сейчас непростая. Тем не менее, нам надо двигаться вперед. В комиссию вошли профессиональные и опытные специалисты, я благодарен и Министерству спорта, и ОКР, и РУСАДА, и нашим спортсменам, все готовы совместно работать. После коммуникации с WA наметим план действий, как краткосрочный на ближнюю перспективу, так и долгосрочный. Во главе угла этой работы я вижу открытость, прозрачность и реальные шаги, которые не на бумаге, а на деле приблизят нас к изменению статуса федерации в WA», – приводятся слова главы ВФЛА Евгения Юрченко в сообщении организации.

Как сообщается в релизе, в состав комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.

Информация о составе комиссии будет направлена в World Athletics, которая со своей стороны должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории РФ двух международных экспертов.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА.