Москвичей похвалили за более добросовестную самоизоляцию

20.04.2020, 18:48, Новости дня

За последние два дня москвичи более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции, количество нарушений относительно прошлых выходных сократилось на 25%, сообщил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«За последние выходные в столице за нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 3 тыс. протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в последние выходные число нарушений сократилось относительно прошлой недели на 25%.

«Возможно, это связанно с плохими погодными условиями, но в целом москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции», – отметил Данчиков.

Данчиков сказал, что на улицах Москвы работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрдников Росгвардии и 1 тыс. дружинников, которые ежедневно патрулируют улицы и призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Они также составляют протоколы об административных правонарушениях, если выявляются нарушения ограничений передвижения по городу. Составленные протоколы направляют в объединение административно-технических инспекций Москвы, где уже рассматривают возможность вынесения штрафа нарушителю.

«Техническими средствами фото- и видеофиксации за прошедшие выходные было установлено 55 нарушений режима самоизоляции. Это граждане, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», – сказал Данчиков.

По его словам, всем нарушителям оформили штраф из-за несоблюдения режима самоизоляции, а заболевших принудительно доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево. Там они будут наблюдаться до полного выздоровления.

«Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет», – отметил Данчиков.

Со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль будет усиливаться.