Пенс обсуждает с губернаторами расширение тестирований на коронавирус

20.04.2020, 18:45, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник проводит телеконференцию с губернаторами штатов из штаб-квартиры Федерального управления по чрезвычайным ситуациям в ответ на призывы разработать национальной стратегии тестирования на коронавирус и помочь обеспечить больницы необходимыми принадлежностями.

Как рассказал президент Дональд Трамп на воскресной пресс-конференции в Белом доме, Пенс обсудит с губернаторами, «что еще можно предпринять, чтобы вместе разработать стратегии тестирования с учетом местных особенностей».

«Мы хотим им помочь», – подчеркнул президент.

Эксперты в области здравоохранения настаивают, что стране нужно наладить инфраструктуру тестирований, чтобы безопасно приступить к постепенному снятию мер по сдерживанию распространения коронавируса и избежать новой вспышки заболевания.

Главный эпидемиолог страны доктор Энтони Фаучи в понедельник сказал в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC, что в настоящий момент в стране проводится от 1,5 до 2 миллионов анализов в неделю, однако этот показатель необходимо в кратчайшие сроки увеличить в два-три раза.

В администрации читают, что возможностей для проведения анализов достаточно, чтобы приступить к первой фазе анонсированного на прошлой неделе плана возвращения к нормальному ритму жизни. Они также заявляют, что штаты могли бы проводить вдвое больше анализов, если бы использовали все имеющееся оборудование.

Трамп заявил в воскресенье, что перед беседой с Пенсом Белый дом направит губернаторам список имеющегося в их штатах крупного лабораторного оборудования. «В штатах есть много техники, о которой некоторые не знают, но она есть», – сказал он.

Однако губернаторы уже несколько недель жалуются, что не могут увеличить масштабы тестирований без федеральной помощи.