Финансовые рынки: падение цен на нефть

20.04.2020, 18:45, Новости дня

В понедельник инвесторы на мировых рынках демонстрируют настороженный подход на фоне падения цены на американскую нефть WTI и в преддверии публикации новых данных по экономике, которые продемонстрируют масштаб ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.

Европейские рынки начали новую неделю с пессимистичной ноты: региональный индекс EUROSTOXX 600 вернулся в красную зону, а лондонский, франкфуртский, парижский, миланский и мадридский индексы потеряли более 1 процента.

Фьючерсы E-Mini S&P 500 опустились почти на 2 процента.

В то время, как нефтяные хранилища близятся к полному заполнению, майские контракты на американскую сырую нефть опустились на 5,40 доллара или 29,5 процента до 13 долларов за баррель – это самая низкая цена с марта 1999 года.

Европейская нефть марки Brent потеряла 5 процентов и достигла отметки 26,60 доллара за баррель, что также свидетельствует о переизбытке предложения на фоне резкого падения спроса.

Японский индекс Nikkei опустился на 1,15 процента, в то время как китайские акции поднялись на 0,4 процента на фоне снижения ключевой процентной ставки в стремлении поддержать пострадавшую от коронавируса экономику.