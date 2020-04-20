 

В МЧС рекомендуют работодателям использовать облучатели и почаще чистить кондиционеры

20.04.2020, 18:36, Разное

Регулярная влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, чистка кондиционеров и систем вентиляции не реже раза в месяц — все эти меры обязаны выполнять работодатели, чтобы избежать распространение коронавирусной инфекции на рабочих местах.

Для обеззараживания воздуха наиболее эффективны ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа, считают специалисты. Эти приборы можно применять круглосуточно в местах скоплениях людей — в холлах, кабинетах, в промышленном цехе.

Также специалисты министерства рекомендуют обрабатывать дезинфицирующими растворами входные зоны, в том числе дверные ручки и поручни. Все работники должны быть обеспечены зарегистрированными средствами для мытья рук.

В случае выявления заражения коронавирусом среди сотрудников МЧС рекомендует провести дезинфекцию поверхностей в рабочем кабинете заболевшего, а также дверных ручек, подоконников, столов, стульев и тумбочек. После этого кабинет должны быть обработан открытыми ультрафиолетовыми облучателями, аэрозолями и дезинфицирующими средствами.

«Личные предметы заболевшего сотрудника нужно погрузить в растворы дезинфицирующих средств, а столовую посуду помыть в посудомоечных машинах при температуре не менее 65 градусов», — говорится в рекомендациях ведомства.



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