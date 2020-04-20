 

Выявлена первая серьезная мутация коронавируса

20.04.2020, 18:35, Разное

Мутацию нашли в образце, взятом у пациента в Индии. Она уменьшила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека.

Также исследователи сравнили геном нового коронавируса с инфекцией, которая распространялась в 2002-2003 годах и вызвала атипичную пневмонию. Геном COVID-19 более устойчив и меньше подвержен мутациям, сообщает
ToDay News Ufa.

Кроме того, он более стабилен, чем вирусы ОРВИ. Если коронавирус будет мутировать, это осложнит процесс создания вакцины. Поэтому очень важно тщательно отслеживать, как мутирует коронавирус.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

Напомним, ранее ученые из Кембриджа сделали открытие о коронавирусе в мире: оказалось, что существует три разновидности смертоносной заразы. Специалисты делают неутешительный вывод о том, что инфекция постоянно мутирует и способна преодолевать иммунную систему разных популяций.

Ранее стало известно, что в человеческой популяции циркулирует не более 40 штаммов коронавируса. Среди диких животных – несколько сотен. 



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