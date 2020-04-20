Власти Грузии раскритиковали Саакашвили за желание «пойти по миру»

20.04.2020, 18:30, Новости дня

Тбилиси подверг резкой критике обращение экс-президента Михаила Саакашвили предоставить ему официальный статус на путешествия по миру с целью сбора денег для экономики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр финансов Иванэ Мачавариани заявил, что «из-за такого персонажа, как Саакашвили, у Грузии могут еще и отнять деньги, которые ей выделяют». Министр назвал эту инициативу «популизмом».

«У нас есть план выхода из кризиса, план привлечения финансов и стимулирования экономики», – сказал Иванэ Мачавариани телекомпании «Имеди».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария говорил о примерно 2 млрд долларов, которые выделят Грузии для преодоления кризиса МВФ и другие международные финансовые институты.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили сказал, что Саакашвили «устраивает клоунаду». Он напомнил, что экс-президент Грузии, находящийся на Украине, заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

«Международный имидж Саакашвили – ниже нуля. Саакашвили обвинен в том числе и в расхищении государственных средств. Кто он такой, что он из себя представляет, чтобы претендовать на привлечение денег для Грузии?» – сказал Ираклий Сесиашвили.

Ранее в понедельник Саакашвили обратился к властям Грузии с призывом предоставить ему официальные полномочия, чтобы он смог ездить в США и в столицы Европы и проводить переговоры по привлечению в Грузию финансов.

«Президент США Дональд Трамп называл меня своим другом. Знаю всех лидеров Европы. Пусть мне помогут посольства Грузии, и я столько помощи привезу, что экономика Грузии будет спасена», – сказал экс-президент Грузии.