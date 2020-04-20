 

Власти Грузии раскритиковали Саакашвили за желание «пойти по миру»

20.04.2020, 18:30, Новости дня

Тбилиси подверг резкой критике обращение экс-президента Михаила Саакашвили предоставить ему официальный статус на путешествия по миру с целью сбора денег для экономики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр финансов Иванэ Мачавариани заявил, что «из-за такого персонажа, как Саакашвили, у Грузии могут еще и отнять деньги, которые ей выделяют». Министр назвал эту инициативу «популизмом».

«У нас есть план выхода из кризиса, план привлечения финансов и стимулирования экономики», – сказал Иванэ Мачавариани телекомпании «Имеди».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария говорил о примерно 2 млрд долларов, которые выделят Грузии для преодоления кризиса МВФ и другие международные финансовые институты.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили сказал, что Саакашвили «устраивает клоунаду». Он напомнил, что экс-президент Грузии, находящийся на Украине, заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

«Международный имидж Саакашвили – ниже нуля. Саакашвили обвинен в том числе и в расхищении государственных средств. Кто он такой, что он из себя представляет, чтобы претендовать на привлечение денег для Грузии?» – сказал Ираклий Сесиашвили.

Ранее в понедельник Саакашвили обратился к властям Грузии с призывом предоставить ему официальные полномочия, чтобы он смог ездить в США и в столицы Европы и проводить переговоры по привлечению в Грузию финансов.

«Президент США Дональд Трамп называл меня своим другом. Знаю всех лидеров Европы. Пусть мне помогут посольства Грузии, и я столько помощи привезу, что экономика Грузии будет спасена», – сказал экс-президент Грузии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Вертолет не смог обнаружить приморского подводного охотника, пропавшего у берегов Бали

12.02 / Обновленный Toyota Corolla GR представят в 2023 году

22.02 / Стало известно о разрабатываемой стратегии по борьбе с ВИЧ в России

18.02 / В Общественной палате оценили идею не отключать услуги ЖКХ должникам

11.02 / 22 февраля плавучий космодром “Морской старт” начнет перебазирование в Приморье

16.03 / Финансовый кризис: Богатейшие люди мира с начала года потеряли 1 трлн долларов

11.02 / Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин

17.02 / СК передумал арестовывать трех «свидетелей Иеговы» в Чите после заявления о пытках

10.03 / Россия вызвала кризис на нефтяном рынке, чтобы уничтожить конкурентов – СМИ

22.02 / Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска