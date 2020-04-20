Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

20.04.2020, 18:30, Новости дня

Оперативные группы «Молодежки ОНФ» по помощи в подготовке больниц к приему пациентов с короновирусом работают без выходных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Работа оперативных групп «Молодежки ОНФ», созданных для помощи медикам в перепрофилировании больниц под стационары для коронавирусных больных, продолжалась и в выходные дни. «Так, в субботу и воскресенье специальные отряды работали одновременно в нескольких медицинских учреждениях – ГКБ №51, ГКБ №13, ГКБ №1 и Наркологии. Где-то идет полным ходом подготовка к приему пациентов и укомплектование специальных пропускников, боксов и палат. Но иногда врачам нужны не только «рабочие руки» волонтеров, но и помощь с доставкой питьевой воды для пациентов, которые уже находятся на лечении», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Так, в ГКБ №1 им. Пирогова волонтеры из «Молодежки ОНФ» привезли 8,5 тыс. бутылок воды. За два дня волонтеры доставили и разгрузили 700 упаковок воды, в каждой из которых по 12 бутылок объемом 0, 5 л.

«Всем пациентам с конронавирусом врачи назначают как минимум 2 литра воды в день. Это тоже важный элемент лечения. Мы желаем всем поскорее поправиться и вернуться домой», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» в Московской области Антон Выборнов.

Также в выходные группа из 18 человек работала в ГКБ №51 в Москве. Причем, если в течение недели группы были исключительно мужскими, то в выходные к ним присоединились девушки. Они помогали в изоляции вентиляционных каналов на одном из этажей, в то время пока парни занимались транспортировкой кроватей из одного корпуса в другой.

«Я не могу оставаться дома, потому что понимаю, что есть люди, работающие сейчас сутки напролет. Мы соблюдаем все требования личной безопасности. Перчатки, маски, антисептики. Плюс каждые 1,5 часа меняем маску, когда работаем. Мы стараемся выполнять все быстро, качественно и с положительными эмоциями, заботой. Пусть наша положительная энергетика останется здесь и поможет людям выздоравливать», – рассказала участница группы Тамара Басалаева.

Напомним, группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» работают в больницах Москвы с 12 апреля. За это время помощь медикам в перепрофилировании корпусов клиник оказана в семи медучреждениях. Еще в нескольких больницах работа запланирована на эту неделю.

«Группы оперативной помощи формируются не только в Москве, но и во всех регионах страны. Да, мы работаем без выходных, потому что перепрофилирование и развертывание стационаров для приема больных так же идет непрерывно. Мы периодически меняем составы групп, чтобы парни могли отдохнуть. Работа зачастую тяжелая, физическая. Конечно устают, но никто не признается. На этой неделе к работе в больницах включатся группы в регионах», – рассказал замруководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Мурманской области группы помощи врачам в перепрофилировании корпусов больниц для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями начнут работу завтра. Волонтеры окажут помощь областной больнице.

Кроме того, региональные команды «Молодежки ОНФ» продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Ребята уже отработали 13 781 обращение, поступившее на Горячую Линию ОНФ. Обратиться за помощью можно по номеру 8-800-200-34-11.