 

«Сутки я рыдала»: Татьяна Брухунова 1,5 года скрывала неприятное событие в ее жизни

20.04.2020, 18:30, Разное

Татьяна Брухунова долго скрывала грустные подробности личной жизни. Она решилась рассказать о них, так как до сих пор волнуется о произошедшем.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова долгий период не решалась рассказывала о непростой ситуации, в которой она когда-то оказалась. Теперь знаменитость решила поделиться историей с людьми, но до сих пор переживает из-за случившегося. Татьяна Брухунова некоторое время назад завела собаку. Она долго готовилась к такому событию, долго выбирала кличку, а когда взглянула на фотографию питомца, то осмыслила, что девочка именно ее. Однако после одной проведенной вместе ночи хозяйка стала задыхаться.

На следующий день Татьяна Брухунова отправилась сдавать кровь, и оказалось – у нее аллергия. Она была в шокирована, что организм отвергает собаку, и нового друга пришлось вернуть обратно. Сутки помощница Петросяна рыдала, а потом еще месяц плакала каждый день, так как винила себя за безответственность, ведь взяла животное и не подумала, уживутся ли вместе.

Татьяна Брухунова, рассказывая свою историю, надеется, что это поможет другим людям избежать ошибок. Данную печальную историю разглашать она не планировала, так как до сей поры тяжело об этом вспоминать.



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