Педиатр предложил разрешить детям прогулки во время самоизоляции

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20.04.2020, 18:16, Новости дня

Из-за режима изоляции дети не могут выходить на свежий воздух, из-за чего у них может появиться ряд проблем со здоровьем, поэтому было бы целесообразно сделать ослабление карантинных мер и разрешить «прогулки по расписанию», сообщил газете ВЗГЛЯД врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Ослабление карантина необходимо не только для детей, но и людям с хроническими заболеваниями, беременным, пожилым, только прогулки нужно проводить по определенному графику. Я имею в виду то, что каждый подъезд сделает свой график, чтобы не получилось так, что все одновременно на улицу выйдут», – говорит Тимаков.

При этом отсутствие ежедневных прогулок особенно сказывается на детях, рассказывает педиатр. Без физических нагрузок, которые практически невозможно восполнить дома в нужном количестве, у детей могут развиться проблемы со здоровьем.

«Из-за малоподвижного образа жизни в первую очередь снижается иммунитет, нарушается формирование скелета ребенка, кровотока, эндокринных органов, могут появиться проблемы, связанные с избыточной массой тела. Также необходимо регулярно находиться на свежем воздухе, чтобы насытить организм кислородом», – объясняет Тимаков.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что на время самоизоляции необходимо регулярно проветривать помещение, а также делать влажную уборку. Все это поможет восполнить отсутствие прогулок.



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