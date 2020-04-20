 

В ЕК предрекли глубокую рецессию Евросоюзу

20.04.2020, 18:16, Новости дня

Евросоюз ожидает глубокая рецессия из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Глубокая рецессия неизбежна в Европе в этом году», – сказал он в комитете Европарламента, информирует  РИА «Новости». 

Домбровскис, однако, не назвал точных цифр.

Ранее сообщалось, что экономика Германии находится в серьезной рецессии, быстро из нее выйти не удастся.

Страны Евросоюза на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых и ограничения торговли, и запрет на работу ресторанов, проведение массовых мероприятий, закрытие границ и, следовательно, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика ЕС серьезно страдает от этих мер, признают в союзе.

С начала кризиса, который может стать самым масштабным за многие десятилетия, национальные и наднациональные власти ЕС объявили о мерах поддержки экономики ЕС на несколько триллионов евро.



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