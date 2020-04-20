Российские пользователи «атаковали» Instagram Джонни Деппа

20.04.2020, 18:16, Новости дня

Вскоре после регистрации актера Джонни Деппа в Instagram его страницу атаковали российские пользователи, которые начали общаться в комментариях между собой.

Депп создал страницу в Instagram несколько дней назад. Каждый его пост набирает миллионы просмотров и тысячи комментариев, среди которых – очень много на русском языке, передает РИА «Новости».

«Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было», – пишет @asifan__mehdi.

Пользователь @s_alaverdyan_s предполагает, что именно в аккаунте Деппа «вся страна на карантине сидит».

«Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль», – пишет @mitsyralliart.

Другие делятся с Деппом тем, как переживают самоизоляцию в России.

«Привет, Джонни. У нас все хорошо. Сидим на самоизоляции. Погода в Краснодаре шикарная! Деревья цветут, птички поют. У вас в Голливуде такого не увидишь. Приезжай к нам, как только рейсы возобновятся. Встретим как полагается: хлеб-соль да Кубанские казаки», – пишет @larisa_algasheva.

Пользователь @alexgoal79 напомнил о недавней ситуации с постом у Леди Гаги.

«У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни», – написал он.

«Надеюсь, наш русскоязычный «рейд» не расстроит его», – написала @anastasia_army2017.

Актер на сообщения русскоязычных пользователей не ответил.

В августе 2019 года русскоязычные пользователи Сети завалили комментариями Instagram американского актера Сильвестра Сталлоне. А до этого русскоязычные пользователи Сети, в том числе российские звезды, атаковали Instagram американской певицы Леди Гага после того, как появились слухи о ее романе с голливудским актером Бредли Купером. Перед этим Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк, и за нее решили заступиться россияне. Под одной из записей Гаги отметился даже губернатор Саратовской области, который ответил на жалобы.