Том Хэнкс рассказал о том, как лечился от коронавируса: “Доктор смотрела на меня, как на глупейшего человека в мире”

20.04.2020, 18:10, Разное

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали одними из первых знаменитостей с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Супруги заразились в Австралии, куда Том приехал работать над фильмом режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Фанаты актера переживали, как он перенесет заболевание, ведь Том находится в группе риска: ему больше 60 лет, он страдает сахарным диабетом второго типа, но сам Хэнкс несколько раз в течение болезни выходил на связь, сообщая о своем состоянии. А две недели назад стало известно, что Хэнкс и Рита окончательно излечились от вируса, и актер даже успел дистанционно провести выпуск популярного в Америке шоу Saturday Night Live. Теперь же Том дал первое интервью для радиопрограммы The National Defense Radio Show, где в числе прочего рассказал о том, как проходило его лечение.

Рита перенесла все куда тяжелее моего. Ее температура была выше (около 39 градусов), она потеряла обоняние и не чувствовала вкуса и три недели ни получала от еды никакого удовольствия, ее постоянно тошнило. Рита возненавидит меня за то, что я сейчас говорю это, но она практически ползла по полу, если ей нужно было отлучиться ненадолго из кровати. К счастью, этот период продлился недолго. Я же постоянно чувствовал сильную усталость и ломоту во все теле.

Том Хэнкс с женой Ритой УилсонХэнкс сказал, что в самой больнице они провели всего несколько дней, но сразу после диагноза и вплоть до своего отъезда из Австралии не видели никого, кроме врачей.

Как только стал известен наш диагноз, нас держали в больнице на карантине в течение нескольких дней – так в Австралии справлялись с коронавирусом на ранних стадиях появления вируса в стране. Они просто не хотели, чтобы мы передали болезнь кому-либо.

Актер не удержался и от того, чтобы подшутить над собой и своим возрастом:

Даже находясь в палате, я пытался как-то оставаться в форме: ну всякие простые упражнения для старичков, понимаете. Но с удивлением понял, что просто валюсь без сил после 12 минут 30-минутной базовой тренировки, иду на кровать и сплю полтора часа. Помню, как после такого эпизода меня посетила доктор и спросила: “Как вы себя чувствуете?”. Я ответил: “Доктор, со мной случилась странная вещь. Я попытался сделать базовые упражнения и растяжку на полу, но не смог осилить и половины”. Она посмотрела на меня сквозь свои очки, словно я был глупейшим человеческим существом на всем белом свете, и сказала: “Вообще-то у вас COVID-19. Вы же понимаете, что вы болеете?”.

Супруги уже сдали кровь, чтобы помочь созданию вакцины против вируса. Сейчас Том и Рита находятся в Америке и не планируют в ближайшее время покидать свой дом: общаются с семьей по видеосвязи и наслаждаются обществом друг друга.

Мы до сих пор не знаем, как мы заразились, поэтому мы самоизолировались в Австралии, а затем, когда вернулись домой в Штаты, начали сидеть на карантине уже здесь.