Компания Xiaomi выпустит «облегченную» версию смартфона Redmi K30 5G

20.04.2020, 18:09, Новости дня

Еще в конце 2019 года компания Redmi рассекретила новый смартфон Redmi K30 5G, однако теперь появится упрощенная версия аппарата.

Напомним, флагманская модель оснащена топовым чипом Snapdragon 765G и модемом, поддерживающим сети пятого поколения. В свою очередь, покупателям доступны модификации с 6-8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти. Основная камера получила главный модуль 64 мегапикселя и три вспомогательных объектива. Фронтальная камера имеет сдвоенный объектив на 20+2 мегапикселя.

Кроме того, упрощенная версия смартфона может выйти на рынок под названием Redmi K30i и получит упрощенную камеру на 48 мегапикселей. Также модель сохранит модем 5G, несмотря на предположения специалистов. Премьера новинки пройдет в ближайшее время, а ее ценник составит около 250 долларов.