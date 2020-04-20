Обнаружен способ, который может предотвратить возвращение рака

20.04.2020, 18:09, Новости дня

Во время нового исследования на грызунах ученые соединили наночастицы на основе меди с иммунотерапией.

Подобная комбинация позволила без применения химиотерапии разрушить опухолевые клетки. Ученые отмечают, что после подобного лечения также не было зафиксировано рецидивов.

Специалисты обнаружили, что опухоли у грызунов оказались чувствительными к наночастицам оксида меди. Для их создания эксперты использовали оксид железа. Такой метод помог ученым контролировать процесс разрушения необходимых клеток.

Когда специалисты нацелили наночастицы только на опухолевые клетки, рак вернулся. В комплексе с иммунотерапией такого эффекта замечено не было. Чтобы проверить результаты эксперимента, эксперты ввели мышам клетки других опухолей. Иммунная система отреагировала сразу и уничтожила клетки.