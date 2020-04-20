 

В больнице Екатеринбурга зафиксирована вспышка COVID-2019

20.04.2020, 18:09, Разное

В больнице №1 в городе Екатеринбург зафиксирован 91 случай инфицирования коронавирусом. Среди инфицированных – 16 сотрудников медучреждения, а также 75 пациентов.
Об этом рассказал Андрей Руцинский – главный инспектор Свердловской области. В свою очередь полномочный представитель президента УрФО Николай Цуканов отметил, что сейчас стационар закрыли на карантин для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В больнице – 91 инфицированный коронавирусом. Причиной массового заражения Дмитрий Козловских, возглавляющий региональный Роспотребнадзор, называет систематическое нарушение санитарных норм средним медицинским персоналом в ходе исполнения профессиональных обязанностей.



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