Концертный организатор: «Наргиз с любовником повесили на меня счёт за алкоголь на 30 тысяч»

20.04.2020, 18:09, Разное

После того как певица Наргиз разругалась с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и пошла собственной творческой дорогой, у неё появились серьёзные трудности с заработком, даже ещё до событий, связанных с карантинными мероприятиями. Начали отменяться выступления артистки, и она обвиняла в этом концертных организаторов. Однако один из них, Игорь Малюков, заявил: исполнительница сама своим поведением спровоцировала такую ситуацию.

Прежде всего, после разрыва с Максимом Фадеевым значительно обеднел репертуар Наргиз, так как бывший музпродюсер запретил экс-подопечной исполнять его песни. Кроме того, по словам Игоря Малюкова, новые музыкальные композиции артистки содержали нецензурную лексику, да и выступала она в пьяном виде, а потому посетители концертов не только нередко требовали вернуть им деньги за билеты, с возмущением покидая концертные залы, но даже был случай обращения в прокуратуру. «Это было в Орле. А к административной ответственности за её маты был привлечён в итоге я – как организатор её концерта», – посетовал собеседник издания «Экспресс газета».

Игорь Малюков предупреждал Наргиз и её команду о том, что подобное поведение не приведёт ни к чему хорошему, но всё было бесполезно. В итоге билеты на выступления певицы вообще перестали продаваться, а концертный организатор начал терпеть огромные убытки.

Со слов Игоря Малюкова, у Наргиз появился любовник, который гастролировал вместе с ней, составляя ей компанию в выпивке. Однажды после выступления в Воронеже пара настолько шумно вела себя в гостинице, что людей, номера которых находились рядом с комнатой исполнительницы, пришлось расселять.

«За день Наргиз и её любовник выпили весь алкоголь из мини-бара, после чего заказывали виски по 7000 рублей. А счёт за их выпивку в 30 000 пришлось оплачивать мне, хотя по райдеру я обязывался поставить ей только литр виски в гримёрку, что я и сделал», – высказался Игорь Малюков.