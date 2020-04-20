 

Максим Фадеев занялся производством коек для больниц

20.04.2020, 18:08, Новости дня

Продюсер Максим Фадеев временно перепрофилирует свою мебельную фабрику для производства медицинских кроватей и прочей мебели для больничных палат, которые он будет поставлять медучреждениям бесплатно.

«Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность», – рассказал продюсер изданию Super.

Фадеев пояснил, что сотрудники фабрики будут и дальше выходить на рабочие места вместо отпусков и вынужденной самоизоляции, если будут у них будет разрешение на передвижение к месту работы.

«У нас в производстве занято 300 человек, они готовы работать, собирать в краткие сроки мебель, необходимую больницам, и дальше, если это будет нужно. Единственное, что нужно, – обеспечить им беспрепятственное передвижение к месту работы, разрешение и пропуска. Если нас услышат, то, надеюсь, в ближайшее время мы уже сможем адресно помогать клиникам», – отметил Фадеев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российской промышленности удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта на фоне коронавируса.



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