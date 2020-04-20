Вице-спикер Госдумы: Думаю, многие организации с удовольствием выйдут 1 мая на работу

20.04.2020, 18:08, Новости дня

Майские праздники надо переносить только в том случае, если режим самоизоляции не будет продлен после 30 апреля. Тогда россияне получат возможность выйти побыстрее на работу. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. Если же ограничительные меры будут распространены и в мае, то смысла в переносе праздников нет, считает депутат.

Согласно опросу, проведенному на прошлой неделе среди пользователей портала Mail.ru, более 30 % россиян высказались за перенос майских праздников, чтобы появилась возможность для отдыха после окончания режима самоизоляции.

«Сперва нужно дождаться отмены изоляции, потому что многие субъекты пока ограничили ее только до 30 апреля. Но, скорее всего, она будет продлена еще на какое-то время. Поэтому, если она будет продлена до середины мая, то какая разница, есть праздники или их нет – все равно все дома останутся сидеть», – говорит Лебедев.

Если вдруг ближе к 30 апреля объявят окончание самоизоляции, продолжает депутат, что вряд ли случится, то тогда стоит поднять вопрос о том, чтобы действительно перенести майские праздники.

«В таком случае в мае, конечно, стоит всем поработать, потому что полтора месяца сидели на изоляции. Думаю, что многие организации, особенно частные, у которых жизнь зависит от того, работают они или нет, с удовольствием выйдут 1 мая на работу и запустят все свои маленькие кафешки, фитнес-залы, салоны красоты и так далее», – считает Лебедев.