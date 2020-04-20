Умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

20.04.2020, 18:08, Новости дня

Воспитанник ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», скончался на 23-м году жизни, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

«Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в сообщении футбольного клуба.

Уточняется, что защитнику стало плохо во время индивидуальной тренировки. На данный момент выясняются подробности случившегося.

Известно, что у Самохвалова остались жена и сын.

Ранее другой молодой футболист «Локомотива» Алексей Ломакин пропал после встречи со своим знакомым. Позже нашли тело молодежного московского футболиста, причиной смерти стало переохлаждение.