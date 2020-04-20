 

Der Spiegel – Трамп выдумал «приятное письмо» от Ким Чен Ына

20.04.2020, 18:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп похвалился своими хорошими отношениями с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сославшись на «приятное письмо», которое недавно от него получил, пишет Der Spiegel. Однако в Пхеньяне сказали, что никаких писем ему не писали, и призвали не использовать отношениях двух лидеров «в корыстных целях или для отвлечения внимания».


Reuters

На недавней пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп должен был рассказывать о ситуации с коронавирусом в США, пишет Der Spiegel. Но один из журналистов спросил главу государства о его отношении к американским противникам: России, Китаю и Северной Корее. В ответ Трамп подчеркнул, что у него прекрасные отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Конечно, я вижу, что Северная Корея уже давно испытывает ракеты меньшей дальности. Недавно я получил от него приятное письмо. Это было приятное письмо. Я считаю, у нас хорошие отношения», — заявил он.

Звучит хорошо, продолжает издание. В Южной Корее также подтвердили, что глава Белого дома упоминал об этом письме в телефонном разговоре с президентом Мун Чжэ Ином.

Однако Пхеньян отреагировал на заявления Трампа с недоумением: «В последнее время высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики не отправлял президенту США никаких писем». Об этом сообщил спикер северокорейского МИД. Он призвал не использовать отношениях двух лидеров «в корыстных целях или для отвлечения внимания».



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