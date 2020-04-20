CNN – во время эпидемии чумы политики XX века оказались на высоте – в отличие от нынешних

20.04.2020, 18:01, Новости дня

Ведущие мировые державы воспользовались распространением коронавируса для борьбы за распределение ресурсов и сфер влияния, пишет CNN. Однако в 1911 году именно совместные действия основных игроков на мировой арене помогли не допустить превращения эпидемии лёгочной чумы, поразившей северо-восток Китая, в пандемию.



Reuters

На фоне распространения коронавируса Всемирная организация здравоохранения выглядит скомпрометированной, ведущие мировые державы обвиняют во вспышке эпидемии друг друга и борются за ресурсы и сферы влияния, в то время как бедные страны оказались брошены на произвол судьбы. Как пишет CNN, «поляризованному и разделённому миру» необходимо обратиться к опыту борьбы с эпидемией чумы на Дальнем Востоке, которая в 1910 году распространилась по территории Китая и грозила превратиться в пандемию.

Несмотря на то что происхождение эпидемии остаётся неизвестным, вероятно, её причины кроются в торговле в Китае дикими животными, в частности монгольским сурком. На протяжении долгого времени покупатели из США, Японии и ряда стран Европы не интересовались грубым мехом тарбагана, предпочитая мех соболя, норки или выдры. Однако появление новых техник окраски текстильных изделий позволило меху сурка стать доступной альтернативой более качественным мехам, сделав из тарбагана мишень для местных охотников.

Первый случай чумы был официально зарегистрирован русскими врачами в Маньчжурии в 1910 году. Симптомы заболевания были весьма тревожными — кашель, лихорадка и лёгочные кровотечения.

Подобно тому, как сегодня вирусы быстро распространялись по маршрутам авиаперевозок, в то время их распространению способствовали железные дороги. Случаи лёгочной чумы появились вдоль крупных железных дорог и в крупных городах Тяньцзинь, Пекин, Ухань и Харбин.

С целью предотвращения распространения заболевания в китайских городах были введены карантинные меры, ограничения на передвижения, пограничный контроль, ношение масок и массовые кремации жертв. Тем не менее, за два года эпидемия унесла жизни около 63 тыс. человек.

В апреле 1911 года, после победы над чумой, китайское правительство созвало Международную конференцию в северном городе Шэньян, недалеко от эпицентра вспышки. На ней присутствовали вирусологи, бактериологи, эпидемиологи и специалисты по заболеваниям из США, Японии, России, Великобритании и Франции. Участники конференции договорились, что она будет посвящена, в первую очередь, научным исследованиям, а не навязыванию Китаю контроля извне.

Главной целью конференции стали обсуждение способов передачи заболевания, поиск причин вспышки и лучшего способа предотвращения второй волны и сдерживания первой. Как отмечает CNN, победить эпидемию удалось, прежде всего, благодаря карантину, ограничению перемещения, использованию масок и строительству чумных больниц, которые позволили изолировать заражённых и тех, кто с ними контактировал.

Несмотря на то что на конференции не обошлось без поиска виноватых и перекладывания ответственности за эпидемию, в основном, она стала попыткой извлечь урок из столь значительной по масштабам эпидемии.

В конце концов, опасения Китая, что Россия, Япония или европейские державы используют конференцию для достижения своих политических целей против страны, не оправдались. Выводы и резолюции конференции касались исключительно научных вопросов, в том числе причин эпидемии и необходимости санитарных улучшений. Тогда же учёные, присутствовавшие на конференции подняли вопрос о необходимости создания глобальной организации здравоохранения.

Инициатива была притворена в жизнь уже после Первой мировой войны с созданием Организации здравоохранения Лиги Наций. Один из трёх органов организации, Бюро здравоохранения, занимался борьбой с проказой, малярией и жёлтой лихорадкой, успешно содействовал сдерживанию эпидемий сыпного тифа в РФ и вспышек холеры и брюшного тифа в Китае в межвоенный период. А после Второй мировой войны под эгидой преемника Лиги Наций Организации Объединённых Наций была создана ВОЗ.

Считается, что своевременное закрытие порта в городе Далянь, совокупность принятых мер и совместное реагирование не дали лёгочной чуме стать пандемией.

CNN отмечает, что во многом меры, принятые в связи с распространением коронавируса, повторяют ограничения, введённые 110 лет назад на северо-востоке Китая. Тем не менее, кажется, сегодня ведущие страны не заинтересованы в сотрудничестве при борьбе с пандемией.

В 1911 году ведущие мировые эксперты в области здравоохранения стремились попасть в Китай. CNN полагает, что после победы над коронавирусом учёные должны найти способ «перехитрить политиков» и провести схожую конференцию с целью поиска ответов на вопросы, в настоящие время интересующие весь мир.