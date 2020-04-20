Наказание в виде ограничения свободы в Украине необходимо отменить – Малюська

20.04.2020, 17:54, Новости дня

Ограничение свободы как вид наказания в Украине необходимо отменить. Такое мнение в видеообращении на своей странице в Facebook 20 апреля высказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в ходе второго этапа реформы пенитенциарной системы планируется внести изменения в законодательство и избавиться от устаревших форм.

“Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно”, – сказал министр.

По его мнению, вместо ограничения свободы лучше применять новый вид наказания – пробационный надзор.

“Пробационный надзор означает, что человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности, например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг”, – пояснил глава Минюста.

Министр заявил, что этот метод эффективен.

“Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% из них абсолютно нормально ресоциализируются”, – подчеркнул Малюська.

Кроме того, запланировано расширение применения в качестве наказания общественных работ, добавил он.

хто про що, а я про в’язничну реформу)на цей раз – про законодавчі зміни.p.s. погода чудова, кабінет трохи набрид, тому перемістився на робочий балкон Posted by Denis Malyuska on Esmaspäev, 20. aprill 2020

На первом этапе реформы в 2016 году правительство Украины ликвидировало Государственную пенитенциарную службу, передав ее полномочия Министерству юстиции.