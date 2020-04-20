 

Власть готовит компенсации людям, потерявшим имущество из-за пожара в Житомирской области

20.04.2020, 17:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков жителям Житомирской области, которые они понесли из-за пожара в регионе. Об этом 20 апреля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас власти Житомирской области проводят предварительный подсчет убытков, которые местным жителям нанес пожар.

“Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период”, – подчеркнул Зеленский.

Также главу государства уведомили о том, что из-за чрезвычайной ситуации эвакуированы были около 50 жителей Житомирской области.

Отмечается, что многие сгоревшие в пожаре дома были пустыми, и обошлось без жертв. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн.

Лесной пожар в Овручском районе Житомирской области продолжается с середины апреля, на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения – с начала апреля. 

По состоянию на утро 20 апреля, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара в Житомирской области привлечены 963 человека и 157 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П. В Чернобыльской зоне огонь тушат 1322 человека и 292 единицы техники, в том числе три вертолета.

В ГСЧС заверили, что угрозы объекту “Укрытие”, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы. 

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу). Огонь в Житомирской области, как предположили в Госагентстве лесных ресурсов, возник из-за обрыва высоковольтных линий во время урагана или поджога сухостоя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ломаченко претендует на звание лучшего боксера 2019 года по версии WBC

16.04 / В Италии от коронавируса за сутки умерло более 500 человек, выздоровело более 2 тыс.

21.02 / МИД указал на неверную интерпретацию слов Лаврова

08.02 / В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

06.02 / Тренер сборной России Алексей Кудашов: мы прозевали начало матча

17.02 / Московская школьница попала в больницу и пожаловалась на избившего ее отца

27.02 / Врач рассказал, для кого удар электрошокером смертельно опасен

16.03 / “Мы можем стать новой Италией”. В США закрывают рестораны и ограничивают социальную активность

11.02 / Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

11.02 / Газпром заявил о возможности перевести газ с турецкой нитки «Турецкого потока» на европейскую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска