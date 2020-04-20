Власть готовит компенсации людям, потерявшим имущество из-за пожара в Житомирской области

20.04.2020, 17:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков жителям Житомирской области, которые они понесли из-за пожара в регионе. Об этом 20 апреля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас власти Житомирской области проводят предварительный подсчет убытков, которые местным жителям нанес пожар.

“Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период”, – подчеркнул Зеленский.

Также главу государства уведомили о том, что из-за чрезвычайной ситуации эвакуированы были около 50 жителей Житомирской области.

Отмечается, что многие сгоревшие в пожаре дома были пустыми, и обошлось без жертв. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн.

Лесной пожар в Овручском районе Житомирской области продолжается с середины апреля, на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения – с начала апреля.

По состоянию на утро 20 апреля, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара в Житомирской области привлечены 963 человека и 157 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П. В Чернобыльской зоне огонь тушат 1322 человека и 292 единицы техники, в том числе три вертолета.

В ГСЧС заверили, что угрозы объекту “Укрытие”, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу). Огонь в Житомирской области, как предположили в Госагентстве лесных ресурсов, возник из-за обрыва высоковольтных линий во время урагана или поджога сухостоя.