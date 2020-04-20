 

Мурашко заявил о борьбе с коронавирусом в РФ по «полувоенному сценарию»

20.04.2020, 17:53, Новости дня

Борьба с распространением коронавируса в РФ идет по «полувоенному сценарию», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Фактически все, что сегодня происходит, происходит по такому, я бы сказал, полувоенному сценарию, именно развертывание сети. Почему? Потому что просто мы столкнулись на ранних этапах, когда запросили материалы от субъектов и получили достаточно такую идеалистическую картину», – приводит слова главы Минздрава РИА «Новости».

Он отметил, что далее пришлось разбираться в деталях, РФ дополнительно выделила дотации регионам, чтобы помочь довести ситуацию до должного уровня. Мурашко подчеркнул, что «первую контрольную точку» на 3 апреля все регионы прошли.

«Конечно, просто потому что одними инфекционистами и пульмонологами нам не справиться. У нас образовательных курсов прошло сегодня более чем 1 млн 200 тыс. специалистов по стране, это фактически за 2 месяца», – сказал министр.

Он отметил также, что было подготовлено очень большое количество видеокурсов, проведено много вебинаров, «фактически все медицинские университеты включались в этот процесс», соответствующая программа проводится также со средним персоналом.

Ранее Мурашко заявил о наличии у РФ хорошей базы для диагностики коронавируса



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