Путин поддержал инициативу о первоочередной вакцинации от коронавируса медиков

20.04.2020, 17:53, Разное

В ходе недавнего совещания у главы государства относительно санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ представитель столичного депздрава Елена Цыганова выступила с инициативой первоочередной вакцинации от коронавируса медиков. Владимир Путин поддержал данное предложение.

На совещании обсуждались актуальные на текущий момент темы относительно санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, создания вакцины от коронавируса COVID-19, ввоза необходимого для производства лекарств дополнительного оборудования. Заместитель директора НИИ им. Мечникова Николай Филатов рассказывал о ранее разработанной вакцине широкого спектра. Путин обратился к главе Минздрава Мурашко с поручением в дальнейшем более подробно изучить вопрос с возможностью применения данного препарата против коронавируса и доложить ему о результатах.

Елена Цыганова в ходе совещания обратилась к президенту с просьбой в случае создания эффективного препарата от COVID-19 провакцинировать в первую очередь персонал больниц. Путин отметил, что это само собой разумеющийся факт, так как именно медики сейчас находятся на передовой и подвергаются наибольшему риску.