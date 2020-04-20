Двукратный вице-чемпион КХЛ Гарнетт: жалею, что ушел из “Трактора”

20.04.2020, 17:51, Новости дня

Канадский голкипер Майкл Гарнетт запомнился российским поклонникам хоккея, ведь он провел в КХЛ 10 сезонов, добился вместе со скромными по меркам лиги клубами ХК МВД и "Трактор" участия в финальных сериях Кубка Гагарина. Сам он больше всего был счастлив в челябинском "Тракторе".

"После сезона в "Нефтехимике" мне повезло оказаться в ХК МВД, хотя, первый год у нас были проблемы, — цитирует Гарнетта официальный сайт КХЛ. – Зато вторым шансом воспользовались сполна. Все игроки бились за тренеров, за команду. Второй год в ХК МВД получился самым запоминающимся в карьере".

"И ведь я понимал, что в случае неудачи мог закончить свои выступления в России. Но всё получилось: отличный регулярный чемпионат, финал Кубка Гагарина, где мы уступили только в седьмом матче. От этого горечь осталась, болезненно вспоминать об этом даже сейчас", — признается вратарь.

Он помнит, как играл под руководством тренера Олега Знарка, который сделал сборную РФ олимпийским чемпионом: "Это сейчас он известен и популярен, а тогда только начинал работу. Он был и, наверное, остаётся тренером, для которого важны игроки как личности, он — мотиватор, легко находит общий язык с хоккеистами, он всегда на их стороне".

"Потом ХК МВД объединили с "Динамо", и первый мой сезон там сложился неплохо, правда, мы быстро вылетели из плей-офф. Я хотел остаться в команде, однако появился "Трактор" с хорошим предложением. У них подбиралась команда очень высокого уровня. Я подумал: почему нет?", — вспоминает хоккеист.

"На второй сезон в "Тракторе" мы играли в финале именно с "Динамо", которое годом раньше взяло Кубок Гагарина. Было очень болезненно уступать. Но в то же самое время было приятно видеть радость на лицах своих бывших одноклубников, которые, безусловно, отличные парни", — говорит Гарнетт.

По мнению канадца, тренер "Трасктора" Валерий Белоусов, в отличие от Знарка, — очень спокойный: "Все хоккеисты уважали его. Ему не надо было говорить много, просто было достаточно появиться в раздевалке. Идеальный тренер для талантливой команды. Когда у меня были проблемы в игре, в жизни, мы могли с ним спокойно поговорить. Его советы были невероятными, он всегда знал, что сказать".

"После четырёх сезонов в Челябинске я не понимал, почему не могу найти работу в КХЛ. Читал прессу и понимал, что что-то случилось в последнем сезоне. Мой телефон не звонил, я не понимал, что происходит, очень хотел вернуться. Это было очень тяжелое время. "Трактор" предлагал остаться, но я отказался, думал, что смогу получить контракт получше. И сейчас больше всего об сожалею, я был эгоистом", — сетует хоккеист.

"Так или иначе я получил контракт в словацком "Словане", но начались проблемы со здоровьем, потом меня позвал "Медвешчак", за который я провел 17 матчей, достиг отметки 400 игр в КХЛ. Правда, сезон заканчивал в швейцарском "Берне" и мы выиграли чемпионат. Однако там я понял, что моя карьера на высоком уровне подошла к концу", — говорит игрок.

"Можно было поехать играть в Чехию, Швецию или Финляндию, но меня особо это не интересовало. В это же время я узнал, что можно выступать в Великобритании, заодно получая там образование. Их лига сотрудничает с магистерскими программами университетов и бизнес-школ. Я подписал двухлетний контракт с "Ноттингемом" и пошел учиться в одну из лучших бизнес-школ Лафборо", — сказал Гарнетт.

Майкл завершил игровую карьеру летом 2019 года, но на настоящий момент удерживает четвёртое место среди всех вратарей в Континентальной хоккейной лиги по проведенным матчам (401) и по победам (185). После окончания карьеры Майкл завершил обучение в университете, женился и теперь размышляет о том, чему посвятить свою жизнь дальше. Быть может, в будущем мы увидим тренера Гарнетта в одной из команды КХЛ?