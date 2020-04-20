 

Пьяный петербуржец протаранил магазин на АЗС в Твери и едва не убил охранника

20.04.2020, 17:51, Новости дня

В Твери пьяный водитель на большой скорости въехал в помещение магазина на заправке. Чудом остался в живых пожилой охранник, от удара отлетевший на несколько метров.

Полицейские обнародовали видео с регистратора автомобиля нарушителя и камеры наблюдения в магазине. На опубликованных кадрах видно, что водитель буквально прицеливался перед заездом, а затем нажал на газ.

 

Легковушка проломила стекло, обрушила торговые конструкции, сшибла охранника и остановилась. При составлении административных материалов нарушитель проявил агрессию в адрес работников АЗС и самих полицейских.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу и задержать буйного 25-летнего петербуржца. Молодого человека доставили в участок для дальнейшего разбирательства, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.



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