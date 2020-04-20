Прибывших в Краснодар пассажиров отправили в обсерваторы

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20.04.2020, 17:51, Новости дня

В Краснодаре отправили в обсерваторы прибывших в регион пассажиров. Под наблюдением врачей будет находиться 41 человек из Петербурга, Москвы, Калининграда, Еревана, Новосибирска, Казани, Нижнекамска и Брянска. Ближайшие 14 дней они проведут в изоляции, передает ГТРК "Кубань".

За прошедшие сутки столица Кубани приняла 10 рейсов и в общей сложности около 400 человек. Всем гражданам сотрудники Роспотребнадзора измерили температуру с помощью тепловизоров прямо в аэропорту. Каждый из них получил предписание об обязательной самоизоляции.

Кроме того, из-за роста числа зараженных карантин в Краснодарском крае продлен до конца апреля. Согласно информации регионального оперштаба, число заболевших приближается к четрым сотням.

Однако, несмотря на ограничительные меры, турагентства планируют запустить на курорт первые в истории чартерные рейсы. Продажу туров в отели Красной Поляны, Анапы, Сочи и Абхазии откроют уже с 3 июня.

Отметим также, что сочинскую гостиницу "Феникс" закрыли на 3 месяца. Хозяин объекта прекратил размещение и прием гостей еще до прихода судебных приставов. Напомним, предприниматель обвиняется в административном правонарушении. Владелец гостиницы оказывал услуги по заселению во время действия карантина.

Текст:

ГТРК "Кубань"



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