 

МВД сообщило о росте числа экстремистских и террористических преступлений

20.04.2020, 17:48, Новости дня

За первые три месяца 2020 года рост террористических преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 14%, а преступлений экстремистской направленности – 40%, следует из данных МВД России.

«В январе – марте 2020 года зарегистрировано 548 преступлений террористического характера (на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года) и 210 преступлений экстремистской направленности (на 40,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года)», – передает ТАСС сообщение МВД.

До этого было названо число предотвращенных в РФ терактов в 2019 году.



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